РИАМО - 5 авг. Чтобы лучше работать из дома, нужно структурировать свое время, больше двигаться и чаще выходить на свежий воздух, сообщил РИАМО психолог-консультант Илья Шабин.

«Пандемия для многих нарушила привычный уклад жизни. Люди привыкли, что утром они завтракают, умываются и едут на работу, потом возвращаются домой, и вот устоявшаяся норма изменилась. Разумеется, это стрессовая ситуация и каждый справляется с ней по-своему», — сказал Шабин.

По его словам, для комфортной и эффективной работы из дома нужно четко структурировать свой день. Это поможет сделать уклад жизни размеренным и понятным.

«Работа из дома – это не сидение за компьютером, нужно периодически вставать и делать разминку, бывать на свежем воздухе, готовить домашнюю еду. Так работая из дома можно чувствовать себя комфортно», — пояснил психолог-консультант.

Он добавил, что на дистанционной работе свою роль играет и фактор общения с людьми. Например, экстравертам нехватка такового дается тяжелее, они заряжаются от общения с другими людьми. В свою очередь для интровертов этот фактор не решающий, поэтому и работа из дома им дается проще.