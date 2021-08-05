РИАМО - 5 авг. Открытие станций «Каховская», «Варшавская» и «Каширская», которые после реконструкции станут частью Большой кольцевой линии столичного метро, позволит облегчить транспортную ситуацию на юге Москвы, сообщается на официальном сайте мэра города.

Южный участок Большого кольца метро снизит нагрузку на соседние станции Серпуховско-Тимирязевской и Замоскворецкой линий на 16%.

«Запуск БКЛ разгрузит юг столицы, как Московское центральное кольцо разгрузило север Москвы. Благодаря открытию южного участка нового кольца у пассажиров «Каховской», «Варшавской» и «Каширской» появится много новых вариантов маршрутов. Они смогут быстрее пересаживаться не только на Серпуховско-Тимирязевскую и Замоскворецкую линии, но и на Калужско-Рижскую, Люблинско-Дмитровскую и другие», — сказал заммэра Москвы, глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.

Он добавил, что южный участок Большого кольца метро разгрузит Каширское шоссе на 11%, Варшавское — на 7%. После запуска всего кольца нагрузка на радиальные линии снизится на 10-30%.

Большая кольцевая линия московского метро станет самой протяженной в мире. Длина БКЛ составит 70 км, на ветке разместится 31 станция. Данная линия позволит объединить периферийные районы столицы.

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