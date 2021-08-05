РИАМО - 5 авг. Открытие станций «Каховская», «Варшавская» и «Каширская», которые после реконструкции станут частью Большой кольцевой линии столичного метро, позволит облегчить транспортную ситуацию на юге Москвы, сообщается на официальном сайте мэра города.
Южный участок Большого кольца метро снизит нагрузку на соседние станции Серпуховско-Тимирязевской и Замоскворецкой линий на 16%.
Он добавил, что южный участок Большого кольца метро разгрузит Каширское шоссе на 11%, Варшавское — на 7%. После запуска всего кольца нагрузка на радиальные линии снизится на 10-30%.
Большая кольцевая линия московского метро станет самой протяженной в мире. Длина БКЛ составит 70 км, на ветке разместится 31 станция. Данная линия позволит объединить периферийные районы столицы.
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