РИАМО - 5 авг. В столице подошли к завершающему этапу программы закупки современной медицинской техники по контрактам жизненного цикла, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Возможности новой техники отвечают самым последним требованиям в своей области. Мы уже более чем на 80% завершили закупки оборудования для столичных стационаров. Всего приобрели 2955 единиц оборудования, и уже практически половина из них находится в столичных больницах»,— сказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она уточнила, что некоторые виды техники закуплены полностью. Таким образом, в столицу поставили 59 магнитно-резонансных томографов, 41 ангиограф, 30 маммографов, 1674 аппарата УЗИ и 723 единицы эндоскопического оборудования различных типов.

По этой программе планируют закупить 3640 единиц медицинского оборудования. Из них 1674 – аппараты УЗИ, их поставлено в больницы города около 70% от общего количества.

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