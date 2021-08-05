РИАМО - 5 авг. С начала текущего года на обработку автобусного парка «Мострансавто» ушло порядка 480 тыс. литров дезинфицирующего средства, сообщили РИАМО в пресс-службе компании.
В транспортных средствах специалисты обрабатывают элементы интерьера, с которыми во время поездки соприкасаются пассажиры, а также проводят дезинфекцию в местах скопления людей на транспортных объектах компании. Дезинфекцию проводят несколько раз в день.
Работы проводятся с учетом мер предосторожности, а используемое дезинфицирующее средство не представляет опасности для пассажиров.
В общественном транспорте региона из-за ситуации с коронавирусом нужно обязательно носить маски.
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