РИАМО - 5 авг. С начала текущего года на обработку автобусного парка «Мострансавто» ушло порядка 480 тыс. литров дезинфицирующего средства, сообщили РИАМО в пресс-службе компании.

«С начала 2021 года «Мострансавто» израсходовало на обработку линейных и заказных автобусов, а также автовокзалов и автостанций предприятия порядка 480 тыс. литров дезинфицирующего раствора», - сказали в пресс-службе.

В транспортных средствах специалисты обрабатывают элементы интерьера, с которыми во время поездки соприкасаются пассажиры, а также проводят дезинфекцию в местах скопления людей на транспортных объектах компании. Дезинфекцию проводят несколько раз в день.

Работы проводятся с учетом мер предосторожности, а используемое дезинфицирующее средство не представляет опасности для пассажиров.

В общественном транспорте региона из-за ситуации с коронавирусом нужно обязательно носить маски.

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