РИАМО - 4 авг. В Егорьевске завершено благоустройство площади Александра Невского, улицы Советской и набережной реки Гуслицы, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в Егорьевске благоустраивают общественные территории. Проект благоустройства стал победителем III Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

Так, площадь Александра Невского замостили плиткой, расставили скамьи, урны, установили камеры видеонаблюдения и уличное освещение, а также выполнили озеленение, посадили деревья, кустарники и посеяли газон.

На Советской улице обустроили тротуары, модернизировали освещение, установили камеры видеонаблюдения, урны, велопарковки и приствольные решетки.

В ходе благоустройства также организовали доступ к реке Гуслица с благоустройством набережной. Сделано более 180 м прогулочной зоны вдоль набережной. Здесь появилось новое освещение, камеры видеонаблюдения, тротуар для пешеходов, велодорожка. Вдоль воды выполнено устройство деревянного настила с шезлонгами, установили лавки, разноуровневую скамью, урны, столики для пикника и информационный стенд.