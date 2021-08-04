РИАМО - 4 авг. Акушеры Видновского перинатального центра помогли родиться на свет девочке весом 3,5 кг и ростом 54 см, которая стала 50-тысячным ребенком с момента открытия центра, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Малышка– третий ребенок в семье. Скоро ее вместе с мамой выпишут из роддома.

«Наш перинатальный центр - учреждение самого высокого, третьего уровня. Центр оснащен необходимым современным оборудованием для оказания высокотехнологичной медицинской помощи беременным женщинам, роженицам и новорожденным. Врачи применяют современные методики и разрабатывают новые технологии лечения», - рассказала главный врач Видновского перинатального центра Тамара Белоусова.

Она рассказала, что специалисты центра запатентовали технологию проведения операций беременным с врастанием плаценты. Поэтому многие жительницы Московской области и других регионов обращаются именно к нам.

Видновский перинатальный открылся 1 июня 2013 года. Каждый год здесь рожают около 6 тыс. женщин. Так, в июле здесь приняли 555 родов. Родилось 567 детей: 289 мальчиков и 278 девочек. Из них – 13 двоен.Напомним, что для будущих мам и женщин, планирующих ими стать, в Подмосковье работает call-центр «Стань мамой в Подмосковье». Операторы расскажут о необходимых документах, которые надо взять с собой в роддом, о получении подарочного набора «Я родился в Подмосковье», запишут на прием к специалисту, который сможет проконсультировать по всем интересующим вопросам. Телефон горячей линии 8 (800) 550-30-03.