РИАМО - 4 авг. Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов сообщил, что введение налога на мясо может привести к росту стоимости мясной продукции, сообщает Газета.ru.

Ранее спецпредставитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков заявил, что в России могут ввести налог на мясо для сдерживания изменений климата. По его мнению, политика учета углеродного следа в РФ и других странах в будущем может распространиться на животноводство.

«Любой налог вызовет удорожание конечной продукции. Сам тренд, который назван, он абсолютно неверен. По этой логике дальше мы сможем накладывать налог на людей», — сказал парламентарий.

По его мнению, мясо в данному случае может стать объектом налогообложения из-за того, что «животные выделяют метан и потребляют кислород».

Также введение налога на мясо приведет к недовольству граждан России, уверен представитель Госдумы. Катасонов отметил, что из-за введения этой инициативы может возникнуть социальное непонимание.