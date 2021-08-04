РИАМО - 4 авг. Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов сообщил, что введение налога на мясо может привести к росту стоимости мясной продукции, сообщает Газета.ru.
Ранее спецпредставитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков заявил, что в России могут ввести налог на мясо для сдерживания изменений климата. По его мнению, политика учета углеродного следа в РФ и других странах в будущем может распространиться на животноводство.
По его мнению, мясо в данному случае может стать объектом налогообложения из-за того, что «животные выделяют метан и потребляют кислород».
Также введение налога на мясо приведет к недовольству граждан России, уверен представитель Госдумы. Катасонов отметил, что из-за введения этой инициативы может возникнуть социальное непонимание.
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