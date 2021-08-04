РИАМО - 4 авг. Из-за лесных пожаров в Турции россияне стали меньше интересоваться отдыхом в этой стране. Между тем, пожары охватили почти всю южную Европу, сообщает Nation News.

«Мы с вами знаем, что весь юг Европы горит. Направления, куда традиционно едут россияне, тоже горят: и Греция, и Болгария, и Италия. Что касается юга Европы, то все в равных условиях», — сказал директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко.

Он подчеркнул, что для путешествий скоро будут доступны Египет и Доминикана.

«Если говорить о других направлениях, то с девятого открывается Египет. Да, для августа не самое популярное направление, но тем не менее. Открывается Доминикана, это дальше и дороже, чем Турция, но направление достаточно популярное, особенно в осенне-зимний период», — сказал Осауленко.

Он добавил, что и Турция скоро покажет больший спрос со стороны российского туриста. Начало осени, считает эксперт, все еще благоприятный период для посещения страны.

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