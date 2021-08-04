РИАМО - 4 авг. Центральная пригородная пассажирская компания дополнительно установила 22 валидатора на Курском вокзале в Москве, они появились на платформах и в тоннелях станции, сообщили РИАМО в пресс-службе ЦППК.

Решение об установке дополнительных валидирующих устройств было принято на основании изучения пассажиропотока и мнений пассажиров после закрытия 5 платформы.

Теперь пассажирам, прибывающим и отправляющимся с 3, 4 и 11 высокой платформы, стало удобнее открывать и закрывать поездки. Также валидаторы были установлены и в трех тоннелях на станции.

ЦППК оборудует валидаторами платформы, где невозможна установка турникетных линий.