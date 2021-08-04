РИАМО - 4 авг. Московско-Окское территориальное управление Росрыболовства возбудило административное дело за нарушение гидрологического режима в Волоколамском городском округе, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Ранее поступило обращение от жителей деревни Власьево, которые сообщили об умышленном нарушении гидрологического режима водного объекта – руслового пруда на реке Волошне.

«В ходе проверки факты подтвердились. Неустановленные лица сливают воду из руслового пруда, что чревато гибелью водных биоресурсов и заболачиванием местности», – сказал зампред правительства Московской области – министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.

Он добавил, что нарушения такого рода находятся в компетенции федеральных надзорных органов, поэтому было направлено обращение в Росрыболовство, где возбуждено дело об административном правонарушении.

По мнению жителей деревни Власьево, спуск воды стал результатом конфликта двух юридических лиц, оказывающих услуги платной рыбалки. Они считают, что уничтожение водоема – следствие конкурентной борьбы.