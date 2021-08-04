РИАМО - 4 авг. Следователи инициировали проверку после сообщений СМИ о нападении собаки на женщину в Можайском городского округе, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области.

Ранее СМИ сообщали, что инцидент произошел в деревне Большое Новорусино Можайского городского округа. Там на пожилую женщину напала овчарка. Прежде чем животное удалось отогнать, собака успела причинить женщине укушенные раны нижних конечностей.

Следователям предстоит установить все обстоятельства произошедшего. Будут опрошены пострадавшая, очевидцы нападения, а также владелец собаки. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.