РИАМО - 4 авг. Комитет по конкурентной политике Подмосковья запустил на портале «Добродел» онлайн-опрос потребителей «О доступности финансовых услуг для физических лиц в муниципальных образованиях Московской области», он продлится по 3 сентября, сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе опроса жители смогут оставить свое мнение о доступности финансовых услуг, трудностях при их получении, обозначить проблемы по получению финансовых продуктов и услуг в муниципальном образовании.

Полученные данные будут использованы при разработке мероприятий по повышению качества предоставления финансовых услуг для жителей региона, а также по информированию населения о доступности данных услуг.

Жителей просят принять участие в опросе по ссылке.