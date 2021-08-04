РИАМО - 4 авг. В феврале прошлого года ПАО «Ростелеком» и российский производитель компьютерной техники «ПК Аквариус» заключили договор на поставку планшетов для использования в ходе Всероссийской переписи населения, которая состоится в 2021 году, сообщает Росстат.

Росстат получил мобильное рабочее место переписчика, включающее в себя планшет с российской операционной системой «Аврора», программный комплекс для сбора и обработки данных, средства защиты собранной информации. Сведения об операционной системе «Аврора» включены в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.

Производство планшетов было запущено в июне 2020 года на заводах «БайтЭрг» в Москве и «ПК Аквариус» в Ивановской области. На данный момент планшеты для Всероссийской переписи населения изготовлены, распределены по регионам и используются в рамках переписи на отдаленных и труднодоступных территориях.

Планшеты – это необходимый атрибут современной цифровой переписи. Устройство имеет 4-ядерный процессор с частотой 1450 Мгц, сенсорный экран с диагональю 10,1 дюйма, встроенную память. Изделие поддерживает карты памяти MicroSD объемом до 64 Гб, Bluetooth, Wi-Fi.

Вес планшета около 700 г. Встроенная батарея устройства обладает повышенной емкостью – 7 тыс. мАч. Переписчик также получит дополнительный внешний аккумулятор (10 тыс. мАч), который позволит планшету интенсивно работать без подзарядки в течение нескольких дней.

Планшет дополнительно оснащен аксессуарами: чехлом с карманом для внешнего аккумулятора, резервной картой памяти, стилусом и др. Устройство получилось сбалансированным по своим характеристикам, способным выполнить поставленную задачу и обеспечивающим переписчикам комфортные условия работы.

Изделие максимально защищено как от неблагоприятных природно-климатических условий, так и от попытки взлома и несанкционированного доступа к данным.

Использование планшетов в рамках Всероссийской переписи населения позволяет:

– повысить качество собираемых данных (меньше ошибок при заполнении переписных листов и вводе информации в систему);

– ускорить обработку данных;

– усилить качество аналитики по итогам проведения переписи и др.