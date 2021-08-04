РИАМО - 4 авг. Всероссийская перепись населения впервые пройдет в стране. Новые технологии будут использоваться на всех этапах: от сбора до анализа данных, сообщает Росстат.

Важная часть этой цифровой экосистемы – BI-платформа (от business intelligence – бизнес-аналитика, англ.) – это комплекс компьютерных программ для фильтрации, анализа и визуализации больших объемов информации. Такие системы уже позволяют вести финансовую аналитику, делать расчеты и развивать бизнес крупным компаниям. Теперь BI-платформа будет использоваться и в переписи населения. Ее внедрение продиктовано масштабностью предстоящего исследования. Применение технологии стало закономерным продолжением взятого Росстатом курса на всестороннюю цифровизацию статистики.

Новая отечественная BI-платформа специально разработана для переписи. Она позволит отслеживать и контролировать все этапы ее проведения от подготовки до подведения итогов – вся информация из регионов будет отображаться на мониторе компьютеров специалистов Росстата в режиме реального времени.

Для удобства восприятия и применения информация на платформе сгруппирована в три модуля – в соответствии с этапами ведущейся работы.

В первом модуле – все данные о подготовке к переписи: как составляются списки адресов, подбираются помещения, обучается и комплектуется мобильными средствами переписи персонал.

Второй модуль – важнейший инструмент контроля за ходом сбора сведений о населении. Для оперативного получения информации впервые будут максимально использоваться электронные устройства. Это планшеты российского производства с отечественной операционной системой «Аврора». Задача устройств – аккумуляция и передача данных в автоматизированный центр обработки. Сюда же будут поступать и данные с портала «Госуслуги», где россияне смогут самостоятельно заполнить электронные переписные листы.

А специалисты Росстата смогут наблюдать за динамикой поквартирного обхода, сдачи материалов переписчиками и активностью участия населения в интернет-переписи. Фактически система позволяет заглянуть на любой счетный участок и понять, как идет работа переписчика и его передвижение по заданному маршруту в любом уголке страны. Такие данные очень важны для принятия оперативных решений в управлении процессом переписи.

Третий модуль – это визуальная информация о процессе обработки уже собранных материалов переписи на региональном и федеральном уровнях.

Мониторинг кодирования, консолидации и загрузки данных в базу Росстата станет для специалистов максимально наглядным, а получаемая информация – максимально подробной.

Работа с итогами переписи также будет организована на базе BI-платформы. Технология позволит открыть новые возможности получения статистических данных о нашей стране – после обработки обезличенные данные переписи в геопривязке к цифровой карте планируется сделать доступными для широкого использования.

Основной этап Всероссийской переписи населения (ВПН) перенесли на 15 октября - 14 ноября.