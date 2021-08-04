РИАМО - 4 авг. В среду в столице в очередной раз разыграли пять автомобилей среди горожан, которые ввели первый компонент вакцины от коронавируса с 26 июля по 1 августа, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Обладателями новых машин стали Иван Дмитриевич, Александр Михайлович, Азим, Валентина Леонидовна и Валентина Степановна.

Победителей определяют рандомно. Пятерым победителям сразу после прямой трансляции розыгрыша звонят с номера телефона: +7 (495) 870-36-00. Специалист подробно рассказывает счастливчикам, как забрать новое авто.

Врачи напоминают, что вакцинация остается единственным способом защиты от коронавируса. Привиться можно в городских поликлиниках и мобильных пунктах.

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