РИАМО - 4 авг. Всероссийская перепись населения 2020 года впервые пройдет в цифровом формате. В связи с пандемией срок проведения переписи был перенесен на октябрь текущего года, сообщает Росстат.

В условиях пандемии особые надежды Росстат возлагает на новый – цифровой – способ сбора данных. В ходе предстоящей переписи жители России смогут переписаться самостоятельно на портале «Госуслуги», в том числе в отделениях МФЦ.

Интернет-перепись – это новый для России способ переписи, когда между респондентом и электронным переписным листом нет посредника в виде переписчика. Каждый участник интернет-переписи в качестве подтверждения прохождения переписи получит цифровой и QR-код. После передачи электронных переписных листов пользователи смогут заполнить анкету обратной связи о качестве услуги.

Параллельно с интернет-переписью будет проводиться опрос населения переписчиками. Все переписчики будут оснащены планшетными компьютерами с электронными переписными листами, вопросы которых совпадают с онлайн-опросниками. Бумажные формы переписных листов могут применяться как резервный способ сбора информации.

Для проверки полноты охвата населения переписью переписчики могут проверять QR-коды подтверждения участия в переписи у тех, кто переписался самостоятельно онлайн.

Данные переписи – единственный максимально полный и достоверный источник информации о численности, национальном составе и владении языками, уровне образования и состоянии в браке, составе домохозяйств и источниках средств к существованию населения страны.

Полученные данные переписи позволят лучше увидеть социально-экономические процессы, происходящие в регионах России, городах и селах, точнее планировать развитие страны и принимать необходимые меры в реализации программ поддержки населения.

Россияне смогут принять участие в переписи населения через «Госуслуги»>>