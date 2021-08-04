РИАМО - 4 авг. В Балашихе откроют памятник псу Мурчику, который всю жизнь помогал убирать мусор, относил свои выгульные пакетики до урны или мусорного бака, сообщает пресс-служба администрации округа.

Потом пес научился убирать не только за собой, но и за другими. Вместе с хозяйкой Кирой Зверевой во время прогулки он подавал пример заботы о чистоте родного города.

Многие люди после этого аккуратно относили свой мусор в положенное место.

За 9 лет жизни Мурчика количество тех, кто убирает за собаками, увеличилось в городе с единиц до тысяч. Люди начали сортировать мусор. Потом у пса появилось множество собак-последователей.

Пес Мурчик убирал не только улицы родного любимого города, но делал это за его пределами и даже за границей России. Еще он умел сортировать мусор.

В начале лета Мурчик умер. Благодаря неравнодушию хозяйки и инициативе жителей было решено увековечить память о псе.

Предполагается, что монумент станет примером заботы об экологии города и всей страны. Место же, где он будет установлен, станет одним из любимых мест для посещений и отдыха жителей и гостей Балашихи.