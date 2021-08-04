РИАМО - 4 авг. 12-я в истории России перепись населения пройдет в принципиально новом цифровом формате. Наряду с привлечением к работе переписчиков появится возможность ответить на вопросы электронного переписного листа на портале «Госуслуги», сообщает Росстат.

Новый раунд

Предстоящая перепись является частью глобальной Всемирной переписи населения раунда 2020 года. По данным ООН, в этот период переписи населения пройдут в 80 странах мира. Предыдущая Всероссийская перепись населения (ВПН) состоялась в 2010 году. За прошедшие годы в стране произошло около 100 млн демографических событий (рождений, смертей, браков и разводов, переездов на новое место жительства).

Перепись поможет оценить масштаб перемен и станет ценным источником расширенных знаний о структуре российского общества.

ВПН пройдет на всей территории страны. Основной акцент в будущей переписи будет сделан на применении новых технологий: самостоятельном заполнении жителями страны электронных переписных листов на портале «Госуслуги», возможности самостоятельно пройти перепись предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ), а также на использовании переписчиками планшетов с электронными переписными листами.

Бланки переписных листов на бумажной основе будут использоваться только в исключительных случаях. Благодаря нововведениям процесс переписи станет более удобным, а качество собираемой информации значительно повысится. Росстат уже отработал новый формат сбора сведений о населении в ходе Пробной переписи населения 2018 года.

Любой житель страны, имеющий стандартную учетную запись в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), сможет самостоятельно пройти интернет-перепись на портале «Госуслуги», выбрав услугу «Участие в переписи населения». При этом электронный переписной лист можно заполнить не только на себя, но и на членов своего домохозяйства.

Вопросы онлайн-переписи полностью такие же, как у переписчиков, с всплывающими подсказками и пояснениями, благодаря которым будет удобнее заполнять электронный переписной лист. Каждый участник онлайн-переписи получит цифровой код — подтверждение прохождения переписи, который необходимо назвать переписчику. Самостоятельно пройти интернет-перепись можно будет и в МФЦ на гостевых компьютерах.

Одновременно перепись пройдет и в традиционной форме: переписчики с планшетами обойдут квартиры и дома и опросят жителей страны, не принявших участие в интернет-переписи.

Переписчики будут иметь специальную экипировку и удостоверение, действительное при предъявлении паспорта. Кроме того, будет организована работа специальных переписных участков, куда могут обратиться люди, по разным причинам не желающие пускать переписчиков в свои квартиры.

Доверие и конфиденциальность

Участие в переписи населения — дело добровольное. В России нет никаких наказаний за уклонение от участия в переписи, в отличие от многих зарубежных стран. Переписные листы заполняются только со слов опрашиваемых, для их подтверждения не требуется никаких документов.

При этом опрашиваемый может не отвечать на тот или иной вопрос переписи по собственным соображениям. Перепись населения абсолютно конфиденциальна, ведь статистика работает с цифрами, ей не нужны персональные данные конкретных людей. Поэтому в программе переписи нет вопросов о размере доходов, только о видах источников средств к существованию (например, работа по найму, самозанятость, пенсия, стипендия).

Основной документ

Перечень сведений о населении, собираемых при переписи, утвержден Федеральным законом «О Всероссийской переписи населения», а формы бланков переписного листа — правительством РФ. Содержание вопросов электронных и бумажных переписных листов полностью идентично. Бланки переписных листов печатаются на русском языке.

Переписные документы будут также переведены на 4 иностранных языка и 6 языков народов России. При переписи используются 3 формы бланков переписных листов. Переписной лист формы «Л» является основным и содержит 23 вопроса: о родственных отношениях в семье, поле, возрасте, месте рождения, состоянии в браке, рождаемости, гражданстве, национальности, владении и пользовании языками, образовании, занятости, источниках средств к существованию, миграции.

Переписной лист формы «Л» заполняется на каждого человека, постоянно проживающего на территории России (включая малолетних детей).

Сведения о жилищных и санитарно-гигиенических условиях жизни населения вносятся в переписной лист формы «П», а для опроса лиц, временно находящихся в стране, используется переписной лист формы «В».

Прежде чем перейти к вопросам формы «Л», переписчик попросит перечислить всех, кто постоянно проживает в домохозяйстве или временно находится в нем на момент учета населения. Однако в переписной лист переписчик перенесет только номер каждого члена домохозяйства. Список проживающих нужен для того, чтобы не переписать кого-то дважды или, напротив, не пропустить кого-то.

Традиции и инновации

Для корректности анализа и отслеживания тенденций необходимо сохранять преемственность вопросов с анкетами предыдущих переписей. Поэтому традиционные вопросы (пол, дата рождения, гражданство, родной язык, национальность и т.д.) из переписи в перепись не меняются. Однако переписные листы должны отражать современные информационные потребности, и в форме «Л» предстоящей переписи появился ряд нововведений.

Для получения объемной, подробной картины трудовой деятельности населения в вопросе об источниках средств к существованию включены варианты ответа «заработная плата», «предпринимательский доход, самозанятость», «производство товаров для собственного использования».

Также обновился блок вопросов о занятости и безработице. В целях изучения маятниковой и трудовой миграции вопрос «Где находилась ваша основная работа?» стал более подробным. Кроме того, появился вопрос о прежнем месте жительства, который позволяет учитывать не только активную миграцию за последнее время, но и в предыдущие десятилетия.

Во время ВПН переписчики будут спрашивать не только о владении русским и другими языками, но и об их использовании в повседневной жизни. Из-за принятых поправок в законодательстве произошли изменения в блоке вопросов об образовании. Например, добавлен вариант ответа «дошкольное образование», а вариант ответа «образование» имеет подпункты «служащий» и «специалист среднего звена».

Переписи — это единственный достоверный источник данных о численности, национальном составе, уровне образования, состоянии в браке, источниках средств к существованию населения страны, числе и составе домохозяйств, их жилищных условиях.

Данные переписи населения используются Минфином России и органами исполнительной власти при формировании бюджетов всех уровней.

Информация о социально-демографических и экономических характеристиках населения позволяет проводить мониторинг реализации всех программ развития общества. Активное участие во Всероссийской переписи населения жителей страны позволит не только получить точные цифры о численности населения, его размещении на территории России и национальном составе, но и увидеть социально-экономические процессы, происходящие в регионах России, городах и селах.

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