РИАМО - 4 авг. Столичная прокуратура инициировала проведение проверки после того, как в частном спортивно-стрелковом клубе на Андроньевской площади было обнаружено тело мужчины 1965 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительной информации, ранение мужчина причинил себе сам из пистолета, полученного в тире.

Проверка позволит оценить исполнение организацией требований федерального законодательства, в том числе об обороте оружия, а также безопасности оказываемых услуг для жизни и здоровья населения.

По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.