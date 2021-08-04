РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 4 авг. В подмосковном Красногорске задержали уборщицу, которая украла из квартиры деньги и ювелирные украшения, сообщается на официальном сайте ГУ МВД России по Московской области.

В дежурную часть УМВД России по Красногорску поступило заявление от 36-летнего местного жителя о том, что неизвестный совершил кражу ювелирных украшений и денежных средств в размере 200 евро из его квартиры в деревне Путилково. Сумма ущерба составила более 140 тыс. рублей.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники Отрадненского отдела полиции по подозрению в совершении преступления установили и задержали 34-летнюю жительницу Рузы. Злоумышленница являлась сотрудницей клининговой компании, которую нанял потерпевший. Воспользовавшись отсутствием хозяина квартиры, она совершила кражу.

Следователь следственного управления УМВД возбудил в отношении подозреваемой уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража».

Фигурантке избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.