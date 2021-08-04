РИАМО - 4 авг. Глава подмосковного Красногорска Алексей Спасский отметил, что практика проведения голосования в 3 дня успешно себя зарекомендовала.

Единый день голосования в текущем году назначен на 19 сентября. В Московской области одновременно с выборами депутатов Государственной думы VIII созыва пройдут выборы в Московскую областную думу VII созыва.

Для удобства избирателей и в целях безопасности в условиях неблагоприятной эпидобстановки голосование продлится 3 дня – с 17 по 19 сентября.

«Эта практика себя успешно зарекомендовала в прошлом году. Безусловно, возрастет нагрузка на членов избирательный комиссий и наблюдателей. Но безопасность и интересы граждан – превыше всего», – отметил Спасский в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что любой гражданин России сможет проголосовать на выборах в Госдуму РФ в том месте, где он находится, благодаря сервису «Мобильный избиратель».

Обратиться с заявлением о включении в список избирателей по месту нахождения можно по 13 сентября на портал госуслуг, в МФЦ, ТИК горокруга Красногорск по адресу: ул. Ленина, д. 4. Комиссия работает с понедельника по пятницу с 16:00 до 20:00, в субботу и воскресенье с 10:00 до 14:00.

Также в период с 8 по 13 сентября можно обратиться в любую участковую избирательную комиссию.