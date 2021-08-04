РИАМО - 4 авг. Начальник службы по безопасности и управлению движением ГУП «Мосгортранс» отстранен от выполнения должностных обязанностей после ДТП с участием грузовика и городского автобуса на Боровском шоссе в Москве, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Авария произошла в среду в 12:30. Столкнулись грузовик и автобус маршрута №750. По последним данным, в аварии пострадало 13 человек. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Также в аварии пострадала беременная.

Состояние всех пострадавших в настоящее время стабильное, им оказывается необходимая медицинская помощь. ГУП «Мосгортранс» окажет потерпевшим всю необходимую помощь, в том числе в оформлении страховых выплат.

По данным ГИБДД, предварительная причина ДТП — водитель автобуса не справился с управлением при перестроении, точная причина будет определена по итогам следственных мероприятий.

Водитель имеет 30-летний стаж работы.

Видео с места крупной аварии на Боровского шоссе в Москве>>