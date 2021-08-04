РИАМО - 4 авг. Пассажирку, закурившую на борту самолета, прилетевшего из Бодрума в столичный аэропорт Шереметьево, привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство, сообщает пресс-служба УТ МВД России по ЦФО.

Наряд полиции прибыл к воздушному судну после сообщения о том, что одна из пассажирок ведет себя неадекватно. Женщина, согласно показаниям бортпроводников, в полете громко кричала, выражалась нецензурной бранью, размахивала руками, на замечания не реагировала, после чего закурила сигарету.

Пассажирке было предложено проследовать в дежурную часть. В виду того, что женщина с трудом передвигалась из-за поврежденной ноги, к пункту таможенного контроля прибыли сотрудники аэропорта с креслом для людей с ограниченными возможностями.

После этого пассажирка продолжила вести себя вызывающе и неадекватно, нецензурно выражаться в адрес полицейских. На неоднократные требования правоохранителей прекратить противоправные действия женщина не реагировала. Пришлось воспользоваться наручниками, чтобы передать дебошира медикам.

По итогам разбирательства данная гражданка привлечена к административной ответственности по ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

Кроме того, в отношении женщины возбудили уголовное дело за оскорбление представителей власти.