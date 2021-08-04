РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 4 авг. ФК «Котельники» одержал победу над лидером Открытого первенства городского округа Люберцы по футболу среди мужских команд ФК «Люберцы Тензо-М», сообщает пресс-служба администрации округа.

В минувшие дни на стадионе «Русские газоны - Котельники» прошел матч 9 тура Открытого первенства городского округа Люберцы по футболу среди мужских команд, в котором «Котельники» принимали «Люберцы Тензо-М».

Матч завершился победой городской команды Котельников со счетом 6:5. В составе ФК «Котельники» голы забивали: Артем Трошин - 2, Андрей Ковалевский - 2, Виктор Капшуков и Андрей Мелентьев.

Команду поздравили с победой, спортсменам пожелали дальнейших успехов.