РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 4 авг. Жители дома в ЖК «Новое Тушино» Красногорска тортом и цветами встретили своего соседа, олимпийского чемпиона по спортивной гимнастике Артура Далалояна, который вернулся из Токио в среду, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

«Эта Олимпиада далась мне нелегко из-за недавней травмы. Но благодаря совместным усилиям нашей команды, тренерского штаба получилось справиться со всеми сложностями, выйти и отработать в полную силу», – сказал Далалоян.

Он отметил, что свою работу сделал добросовестно. Изначально планировалось, что спортсмен отработает программу на 4 снарядах. Но по приезде в Токио он нашел в себе силы выложиться по максимуму и выступить на всех 6 снарядах. Иначе команда не могла бы претендовать на золото.

«Олимпийские игры – очень важные соревнования в жизни каждого спортсмена, и я посчитал, что там нужно выкладываться на все 100%, несмотря на боль. Получилось то, что получилось», – поделился чемпион.

По его словам, победа подарила незабываемые эмоции.

«Двадцать лет своей жизни я посвятил этому виду спорта. Каждодневные тренировки по 6-7 часов в день. И когда ты достигаешь той вершины, той цели, которую ставил перед собой, – это не сравнить ни с чем», – сказал Далалоян.

Он добавил, что главной целью команды было Олимпийское золото.

«На чемпионате мира в 2019 году мы задрали такую планку, с которой, конечно, не хотелось сходить», – подчеркнул олимпиец.

Спортсмен сообщил, что основные его планы на ближайшее время – восстановить здоровье. В апреле мужчина травмировал ногу, перенес операцию и до конца не восстановился перед Олимпиадой.

«Теперь есть время, которое можно посвятить здоровью. Ну и, конечно, двигаться дальше, расти. Готовиться к Парижу в 2024 году», – подчеркнул Далалоян.

Его супруга Ольга поделилась, что верила в успех мужа. Олимпиада в Токио проходила без зрителей, и женщина с тремя маленькими детьми следила за соревнованиями в Екатеринбурге, у своих родителей.

«Конечно, переживали. Вот, наконец, дождались», – поделилась радостью супруга чемпиона.

Соседи подготовили Далалояну сюрприз – торт с олимпийской символикой, цветы. Они хором поблагодарили спортсмена за победу на Олимпийских играх. Многие сделали фото на память.

«Спасибо! Очень неожиданно и приятно», – сказал Далалоян.