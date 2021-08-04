РИАМО - 4 авг. В даты проведения Международного военно-технического форума «Армия-2021» и Международных армейских игр поезда «Ласточка» доставят гостей мероприятия прямым рейсом от Белорусского вокзала до станции парка «Патриот», сообщается в Telegram-канале «Форум «Армия-2021».

С 22 августа по 4 сентября поезда «Ласточка» будут курсировать дважды в день, общее время в дороге составит 1 час 45 минут.

Поезда будут отправляться от Белорусского вокзала в 7:00 и в 11:00, а от станции «Парк Патриот» - в 9:45 и в 17:20.

Для пассажиров «Ласточек» будет доступна уникальная возможность обменять свой билет на бесплатный проход на форум «Армия» (с 23 по 28 августа), а первая 1 тыс. гостей получит в подарок брендированную карту «Тройка».

Организаторы форума «Армия-2021» и Армейских международных игр подготовили для посетителей различные мероприятия, включая первый этап конкурса «Танковый биатлон», а также показы современных и перспективных образцов вооружения, военной и специальной техники на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка.