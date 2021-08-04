РИАМО - 4 авг. Всероссийская перепись населения, которая пройдет с 15 октября по 14 ноября, позволит получить данные о малочисленных народах страны, сообщает пресс-служба Росстата.

Перепись – это единственный способ собрать уникальную информацию о жителях страны, которой нет в административных базах. Только в ходе переписи можно получить данные о фактическом брачном статусе, национальном и языковом составе, гражданстве, образовательном уровне, миграционных характеристиках, численности и половозрастном составе населения, а также о жилищных условиях.

Особенно важно получить данные о малочисленных народах страны. Перепись позволяет сохранить информацию об этнокультурном многообразии России. Всего на отдаленных и труднодоступных территориях 26 субъектов страны проживает ориентировочно более 500 тыс. человек. И если о численности жителей удаленных поселений, улусов, аулов можно судить хотя бы по документам (регистрация, заключение актов гражданского состояния и т.д.), то более точную картину образовательного, этнолингвистического, семейного состава и условий проживания может дать только перепись населения.

Собранная информация позволяет лучше реализовывать программы по поддержке малочисленных народов, их языков и традиций, планировать завоз продуктов и медикаментов, развитие транспорта, связи.

Переписчики замечают, что традиционно жители труднодоступных районов с большей ответственностью относятся к проводимым переписям населения. Возможно, потому, что в суровых условиях жизни и оторванности от цивилизации люди лучше понимают: помощь возможна тогда, когда о них знают местные органы власти.

Как добраться

Иногда для посещения переписчиком труднодоступных мест снаряжается целая экспедиция с привлечением авиации, вездеходов, лодок, а порой даже оленей или собак. Бывает, что переписчик объезжает свой участок на велосипеде или лыжах. Нередко в помощь переписчикам привлекают проводников из числа местных жителей, хорошо знающих дороги и тропы.

При этом перед Росстатом стоит цель оптимизировать расходы на проведение переписи. Например, на Севере уже много десятилетий весной отмечается День оленевода – где-то в марте, а где-то в апреле. К этому времени множество оленеводов стягиваются к районным центрам, именно в этот момент их удобно переписать. Если праздник в апреле, то можно переписать оленеводов во время проведения основного этапа переписи, если в марте – значит, стоит направить переписчиков заранее.

Как будут переписывать

Особенной чертой переписи на труднодоступных территориях является работа переписчика и организация мобильных пунктов. Переписчик должен быть более вынослив и подготовлен физически.

В относительно больших районах муниципальные органы самоуправления помогают переписчикам тем, что в определенный день устраивают в поселении сход, праздничное мероприятие или даже приезд автолавки, куда с удовольствием придут жители и где их смогут опросить и переписать.

Переписчики будут иметь специальную экипировку и удостоверение, действительное при предъявлении паспорта. В этот раз собирать данные в труднодоступных районах переписчики смогут с помощью планшетов, произведенных для переписи в России.

Устройства выдерживают сложные погодные условия: температуру от минус 30 до плюс 40 градусов, повышенную влажность. Весит планшет около 700 г и может прослужить 5-7 лет. Пользоваться им будет просто – цифровые подсказки помогут заполнять вопросы на экране. Внесенная информация будет сохраняться на SD-карту, а уже в территориальном отделении – загружаться в облачную систему Росстата для дальнейшей обработки и хранения.

Также у переписчиков обязательно будет при себе запасной комплект бумажных бланков. Например, на случай экстремально низких температур в зимних условиях Крайнего Севера.

В целом предстоящая Всероссийская перепись пройдет с максимальным применением цифровых технологий. Бумажных бланков для нее будет напечатано на 90% меньше, чем в предыдущие переписи.

Как определяются особые территории

Труднодоступные районы – это всегда только часть того или иного региона. Зачастую переписать население данных районов можно только в определенное время года. Это связано со сложными природными условиями, отсутствием дорог и инфраструктуры.

Критерии, по которым территории отнесены при переписи населения к труднодоступным:

– значительная удаленность населенных пунктов и отдельно стоящих строений, связь с которыми осуществляется только специальными рейсами по фактической погоде;

– стабильно сложные и неблагоприятные метеоусловия (шквальные ветры, обильные дожди, начало ледостава, закрытие горных перевалов, отсутствие переправы в период весеннего половодья и т.п.);

– нестабильность или отсутствие постоянной транспортной связи с населенными пунктами;

– отсутствие связи с оленеводческими, животноводческими, рыболовецкими и охотоведческими бригадами, геологическими партиями, приисками, метеорологическими станциями.

Эксперты отмечают ряд особенностей таких территорий. Во-первых, это территории, до которых зачастую трудно добраться в любое время года, например, отдаленные районы Севера. Во-вторых, это районы, где проживает в большинстве своем кочевое население, как, например, оленеводческая община «Ямб то» в Ненецком автономном округе. По последним статистическим данным, община состоит из 145 человек, регулярно кочующих вдоль побережья Карского моря.

Обычно это районы с большой площадью и малым населением, которое распределено на больших просторах. Коммуникации, как транспортные, так и информационные, здесь сильно затруднены. В результате провести перепись в общие сроки здесь просто невозможно.

К труднодоступным территориям страны относятся некоторые районы Крайнего Севера, Сибири, Дальнего Востока, а также горные районы Северного Кавказа. К примеру, полуостров Таймыр в Красноярском крае занимает территорию, превышающую по площади Московскую область, но плотность населения на ней минимальная, а дорожно-транспортная инфраструктура практически отсутствует.