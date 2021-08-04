РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 авг. В Подольске мошенники ходят по квартирам, проводят опросы от имени управляющей компании и собирают номера телефонов, сообщила управляющая компания ООО «Импульс».

В ЖК «Весенний» по квартирам ходит неизвестная группа лиц, представляются волонтерами. Просят заполнить опросный лист и оставить номер телефона.

Жителей попросили быть внимательными и уверили, что это мошенники. Управляющая компания ООО «Импульс» никаких опросов не проводит.