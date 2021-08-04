РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 авг. Сотрудники ГИБДД выявили 17 пьяных водителей в ходе рейдов на дорогах Подольска в июле, сообщается в группе «Подольск за безопасность на дорогах» в соцсети «ВКонтакте».

Госавтоинспекция Подольска подвела итоги социального раунда по безопасности дорожного движения «Трезвый водитель», который проводился с 5 по 31 июля. В течение месяца автоинспекторы совместно с активистами общественных объединений проводили тематические мероприятия.

Несмотря на устойчивую тенденцию к снижению всех показателей аварийности с участием нетрезвых водителей, пьянство за рулем остается наиболее социально опасным явлением и всегда находится в центре внимания как сотрудников ГИБДД, так и общественности.

Всего за истекший период в ходе проведения рейдов было выявлено и привлечено к административной ответственности 17 водителей, находившихся в состоянии опьянении при управлении транспортными средствами, 11 человек были привлечены к административной ответственности за отказ от прохождения медицинского освидетельствования.