РИАМО - 4 авг. Сотрудники столичной Госавтоинспекции привлекли к административной ответственности водителя, прокатившего привязанную к крыше Bentley Continental девушку, сообщается пресс-служба ведомства.

Ранее в Сети появился видеоролик, на котором видно, как 33-летний мужчина за рулем дорогой иномарки в районе Пресненской набережной в районе «Москва-Сити», перевозил примотанную скотчем и веревкой к крыше машины девушку.

В отношении водителя было вынесено постановление по статье КоАП РФ «Нарушение правил перевозки людей». С мужчиной провели профилактическую беседу о недопущении нарушений ПДД.

Блогер привязал девушку к крыше авто и устроил заезд. ВИДЕО>>