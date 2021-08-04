РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 4 авг. Инспекторы Главгосстройнадзора Московской области проведут плановую проверку хода строительства многоквартирного жилого дома на улице 8 Марта в городском округе Люберцы, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«Застройщиком ЖК «Люберцы Парк» выступает ООО «РегионИнвест», строительство ведется в графике», – сказал министр правительства Московской области по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян.

Согласно проекту, общая жилая площадь 2 и 3 корпусов составит почти 30 тыс. кв. м, внутри будет расположено 576 квартир.

«На данный момент на объекте ведутся монолитные работы на пристройке, монтаж внутренних инженерных систем в корпусах. Проверка на объекте продлится до 6 августа», – добавил Гарибян.

Прогнозируемая дата завершения строительства – 1 квартал 2022 года.