РИАМО - 4 авг. Спасатели в среду вызволили девочку, которая застряла головой в ограде пляжного кафе, сообщает пресс-служба департамента по делам ГО, ЧС и пожарной безопасности Москвы.

ЧП произошло на пляже на улице Маршала Катукова. На место ЧП прибыл расчет ПСО №204 пожарно-спасательного центра Москвы.

При помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента пожарные разжали прутья ограды и освободили голову девочки.

Ребенок не пострадал.