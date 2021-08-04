РИАМО (БАЛАШИХА) - 4 авг. Долгожданное событие произошло в микрорайоне Новский подмосковной Балашихи - в домах и детском саду появилась качественная вода, решить вопрос удалось благодаря программе «Чистая вода», сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Ранее дома и дошкольное учреждение снабжал ВЗУ птицефабрики, но оборудование сильно устарело.

«Строительство водопровода заняло 3 года, стоимость объекта составила более 39 млн. рублей. Деньги выделены из регионального бюджета. Сегодня проверили, как все функционирует, и взяли пробы воды – жители довольны!» – написал Брынцалов в своем Instagram-аккаунте.

Также обсудили насущные вопросы – строительство дорог, благоустройство дворовых площадок.