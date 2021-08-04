РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 авг. В Подольске приезжий украл в общежитии у другого проживающего там 11 тысяч рублей с банковской карты, сообщил «РИАМО в Подольске» старший помощник прокурора Сергей Дзотцоев.

Ранее не судимый уроженец Саратовской области 1986 года рождения, работник ООО «Валдберриз» в комнате общежития тайно похитил 11 тыс. рублей с банковской карты ПАО «Сбербанк России», привязанной к расчетному счету другого проживающего там гражданина. Тем самым он причинил пострадавшему значительный материальный ущерб.

СУ УМВД России по Подольску возбудило уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета).

Подозреваемого задержали на третий день и предъявили ему обвинение. На следующий день Подольским городским судом с учетом мнения Подольской городской прокуратуры ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Подольская городская прокуратура обеспечивает надзор за уголовным делом.