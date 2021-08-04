РИАМО - 4 авг. В Видновском перинатальном центре выписали 50-тысячного ребенка, рожденного в стенах учреждения с момента открытия – с 2013 года, сообщает пресс-служба администрации Ленинского округа.

«Юбилейную» девочку назвали Альфина. Она - третий ребенок в семье Рината и Динары - жителей села Молоково Ленинского округа. У них уже есть 2 старших сына.

Гостями торжественного мероприятия стали глава Ленинского округа Дмитрий Абаренов и депутат Московской областной думы Владимир Жук. Они поздравили счастливых родителей и поблагодарили медицинский персонал.

«У нас один из лучших перинатальных центров не только в Подмосковье, но и во всей России. Нашим женщинам доступна вся необходимая высокотехнологичная помощь. Но главное - здесь работают лучшие врачи», - сказал Абаренов.

Ежегодно в стенах ВПЦ рождается более 6 тысяч детей, в том числе – с низкой массой тела. В учреждении работает реанимация новорожденных, где выхаживают малышей весом от 500 граммов.

Перинатальный центр обслуживает несколько городских округов юга Подмосковья, из которых в Видное направляют пациенток, в том числе, с тяжелыми патологиями беременности.