РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 4 авг. Госавтоинспекторы проведут в Люберцах оперативно-профилактическое мероприятие «Детское кресло» 15 и 27 августа, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Люберецкое».

В городском округе ОПМ «Детское кресло», направленное на предупреждение и пресечение нарушений правил перевозки детей в автомобиле, пройдет 15 августа с 17:00 до 18:00 по адресу: Октябрьский проспект, дом 366 (ТРЦ «Орбита»), 27 августа с 16:00 до 17:00 по адресу: улица Волковская, дом 69.

В Госавтоинспекции напомнили, что перевозка детей до 11 лет (включительно) должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем, соответствующих весу и росту ребенка.

Сумма административного штрафа за нарушение правил перевозки детей составляет 3 тыс. рублей.