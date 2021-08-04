РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 авг. Рабочие в подмосковном Подольске отремонтировали 70% муниципальных дорог из плана на год, завершить ремонт планируется до конца августа, сообщается на сайте администрации округа.

В Подольске продолжается ремонт автомобильных дорог. На текущий год в рамках губернаторской программы «Дороги Подмосковья» запланировано привести в порядок 54 объекта муниципальный дорожной сети. Работы были начаты в мае, на сегодняшний день отремонтировано от запланированного плана 70% дорог, ремонт оставшихся 19 дорог будет завершен к концу августа.

В настоящее время за счет средств бюджета Московской области ведутся работы в микрорайоне Кузнечики на улице Генерала Варенникова у дома 4. Здесь подрядной организации «Гранит 001» предстоит заменить около 332 м асфальтобетонного полотна. Все работы на муниципальных дорогах ведутся согласно графику. Исключение составляет Бережковский проезд в микрорайоне Климовск, так как это транзитная улица к региональной дороге.

По территории округа пролегает порядка 788 км автомобильных дорог. Среди них федерального значения – 46,6 км, регионального – более 185 км и свыше 557 км – дороги муниципального значения.