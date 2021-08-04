РИАМО - 4 авг. Столичная прокуратура проведет проверку по факту оставления матерью годовалого ребенка постороннему лицу. В настоящее время жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает, сообщается на сайте ведомства.

Сообщение о ситуации поступило в полицию в среду. Женщина рассказала, что 33-летняя подруга оставила с ней годовалого ребенка и не забирает его уже больше 2 дней.

Провести проверку поручили Кунцевской межрайонной прокуратуре. Сотрудники ведомства установят все обстоятельства произошедшего, дадут оценку действиям матери, а также ответственных лиц.

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.