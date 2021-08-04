РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 авг. Рабочие приступили к благоустройству двора на Советской улице в микрорайоне Климовск Подольска, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

3 августа начались работы по благоустройству дворовой территории, включающей в себя дома 1, 3, 5, 7, 9 по улице Советской. В рамках проводимых работ будут полностью отремонтированы существующие тротуары, построены новые на месте «народных троп», будут проведены работы по расширению проезда вдоль дома 3, обустроено парковочное пространство с торца дома 1.

Рабочие уже завершили модернизацию линии уличного освещения, в частности, заменили все светильники на точечные светодиодные и установили 14 новых опор освещения. Также в июле текущего года были завершены работы по установке детской игровой площадки, размер которой составил 450 кв. м.