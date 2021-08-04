РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 4 авг. Выдано разрешение на строительство детского сада на 125 мест в микрорайоне Финский в Щелкове, учреждение планируют построить в 2023 году, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Здание дошкольного учреждения будет оборудовано с учетом доступности для маломобильных групп населения. Строительство объекта ведется в рамках госпрограммы «Строительство объектов социальной инфраструктуры».

«Завершить строительство и ввести детский сад в эксплуатацию планируется в 2023 году», – сказал министр строительного комплекса Подмосковья Владимир Локтев.

Согласно проекту, в здании разместятся групповые ячейки с игровыми и спальными комнатами, физкультурный и актовый залы, медицинские кабинеты и пищеблок. Прилегающую территорию благоустроят, здесь установят теневые навесы для групп, детские игровые комплексы, появится и своя спортивная площадка.