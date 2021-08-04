РИАМО - 4 авг. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении женщины, которая в состоянии алкогольного опьянения грубо нарушила общественный порядок в аэропорту Шереметьево и оскорбила стражей порядка, сообщается на сайте Западного МСУ на транспорте СК РФ.

Инцидент выявили во время мониторинга сообщений СМИ, благодаря которым происшествие получило широкий резонанс.

На видео зафиксировано, как женщина игнорирует требования сотрудников транспортной полиции, вызванных возмущенными пассажирами, и продолжает вести себя вызывающе и неадекватно.

Нарушительницу порядка доставили в дежурную часть, где она неоднократно оскорбила сотрудников полиции. По факту Московским следственным отделом на воздушном и водном транспорте возбуждено уголовное дело по статье 319 УК РФ (оскорбление представителя власти).