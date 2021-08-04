РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 4 авг. Библиотека ДК «Белая Дача» Котельников приглашает на тематический вечер, посвященный жизни и творчеству выдающегося русского художника, мастера портрета Ореста Кипренского, сообщает пресс-служба администрации округа.

Именно Кипренский нарисовал знаменитый «Портрет А. С. Пушкина» - картину, знакомую многим еще со школьных лет. На полотне поэт представлен по пояс с повернутой налево головой и скрещенными на груди руками.

Орест Кипренский получил признание в Европе одним из первых русских художников: Флорентийская академия предложила ему написать автопортрет для знаменитой галереи Уффици. Живописец был любимцем русской аристократии начала XIX века, русские поэты и писатели стремились быть изображенными выдающимся художником, среди них - И. А. Крылов, В. А. Жуковский, К. Н. Батюшков, П. А. Вяземский.

О жизни Ореста Адамовича, его творческом пути, который пришелся на бурное, героическое время - Кипренский воспел героев 1812 года и оставил портреты будущих декабристов - расскажут на тематическом вечере в библиотеке ДК «Белая Дача». Начало в 15:00.