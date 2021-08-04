РИАМО - 4 авг. Директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что хотя бы до конца сентября нужно ввести временный мораторий на ревакцинацию от коронавируса, сообщает kp.ru.

По словам Гебрейесуса, это поможет освободить дозы препарата для стран с низкими доходами, у которых наблюдается дефицит вакцин.

Кроме того, нововведение поможет достичь поставленную цель ВОЗ - вакцинировать от Covid-19 не менее 10% населения всех стран мира до конца сентября.

Глава ВОЗ напомнил, что в мае в странах с высокими доходами на каждые 100 жителей приходилось примерно 50 доз вакцины, а сейчас этот показатель составляет 100 на 100.

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