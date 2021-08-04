РИАМО - 4 авг. Госжилинспекция Подмосковья проводит осмотр состояния внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. Около 1 тыс. многоквартирных домов и свыше 5 тыс. квартир уже проверили, сообщает пресс-служба ведомства.

По результатам осмотра, проведенного совместно со специализированными обслуживающими организациями, составлен 41 протокол и выдано 4 предостережения. Их выдали собственникам и нанимателям квартир за отсутствие договоров на обслуживание оборудования.

Во время бесед с жителями квартир, подключенных к газу, инспекторы разъяснили им обязанности.

«Если у собственников и нанимателей жилья возникают вопросы по поводу обслуживания внутриквартирного газового оборудования – рекомендуем прежде всего обращаться в их управляющую организацию», - посоветовала руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.

Сотрудники организации объяснят, какие обязанности по содержанию ВКГО ложатся на жителей, а также подскажут порядок заключения договора со специализированной организацией.

Для удобства жителей региона и в рамках реализации программы оздоровления профильного рынка на портале Единой диспетчерской службы появились 2 новые категории. Это «Заключение договоров на обслуживание ВДГО/ВКГО в МКД» и «Установка газоанализаторов в помещениях многоквартирных домов, где установлено газовое оборудование».

Получить услуги можно в течение 10 рабочих дней. Дистанционный формат сокращает временные затраты и упрощает процедуру взаимодействия граждан и организаций.

В настоящее время в регионе газифицировано более 2 млн квартир, это свыше 40 многоквартирных домов. С реестром организаций, отвечающих за содержания газового оборудования, можно познакомиться на сайте министерства энергетики области.