РИАМО - 4 авг. По итогам проведения конкурса был выбран подрядчик, который возьмет на себя проектирование и строительство школы в поселке Битца Ленинского округа. Им стало ООО «ТРИУМФ», сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Подмосковья.

По проекту школа будет рассчитана на 1550 мест. Здание будет состоять из 4 этажей. Его построят на участке площадью около 26,5 тыс. квадратных метров, который находится на пересечении Варшавского шоссе, линии МЦД-2 и строящейся Юго-восточной хорды.

«Особое внимание в ходе проектирования будет уделено удобству, комфортности и безопасности новой школы», - уточнил министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

Достроить здание образовательного учреждения планируют в 2024 году.