РИАМО - 4 авг. На Севастопольском проспекте в столичном районе Ясенево во время патрулирования территории сотрудники ППС задержали мужчину, подозреваемого в покушении на сбыт наркотика, сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.

Подозрительного гражданина сотрудники полиции заметили на остановке общественного транспорта. В процессе общения 41-летний прохожий стал заметно нервничать, тогда правоохранители решили его досмотреть.

В результате досмотра был обнаружен и изъят полиэтиленовый пакет. В нем находились 87 свертков с порошкообразным веществом. Его передали на исследования, в результате которого выяснилось, что в своем составе порошок содержит героин, общей массой свыше 188 граммов.

Наркотик мужчина планировал сбыть.

По данному факту следствие возбудило уголовное дело по части 3 статьи 30 УК РФ (покушение на преступление) и части 4 статьи 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотиков).