РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 4 авг. В городском округе Люберцы с начала сезона отремонтировали порядка 40 автомобильных дорог, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«В городском округе Люберцы продолжается ремонт муниципальных дорог. В настоящее время отремонтированы 42 автомобильные дороги площадью 130,9 тыс. кв. м. Еще одна находится в работе, это Хлебозаводской проезд в городе Люберцы. Дорогу планируется отремонтировать до 31 августа», - отметил Ружицкий.

Он уточнил, что всего в этом году в план ремонта в округе было включено 35 участков.

По его словам, все дороги ремонтируются за счет региональной субсидии и средств местного бюджета в рамках первой и второй волны ремонтной кампании.

«Дорожным фондом Московской области были выделены средства на третью волну. Выполнен ремонт еще 8 участков автомобильных дорог: 6 - в поселке Томилино и 2 - в Люберцах», - подчеркнул Ружицкий.