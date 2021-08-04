РИАМО - 4 авг. На сегодняшний день пункты приема вторсырья от населения собрали более 42 тыс. куб. м крупногабаритных отходов, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

По инициативе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева 3 года назад в регионе запустили масштабный экологический проект «Мегабак», задача которого избавиться от навалов крупногабаритных отходов, мебели и техники на общедомовых контейнерных площадках, а также увеличить долю вторичной переработки.

«Выбрасывать крупногабаритные отходы на придомовых контейнерных площадках по регламенту запрещено, житель самостоятельно должен вызвать за свой счет специальный восьми кубовый контейнер, и только туда выбросить КГО, поэтому для удобства жителей Подмосковья создан данный проект, который пользуется большой популярностью у населения. На сегодняшний день пункты приема вторсырья собрали более 42 тыс. куб. м. крупногабаритных отходов», - сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Сегодня в регионе насчитывается 45 площадок «Мегабак» в 43 городских округах. На большинстве установлены контейнеры для бытовой техники, мебели, спила растений, бумаги, картона, стекла, жести, пластиковых бутылок, пакетов, книг, одежды, батареек и ламп.

До конца года будет открыто еще 13 новых площадок. Адреса открытых площадок размещены на интерактивной карте на сайтах мегабак.рф.