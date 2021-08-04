РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 4 авг. В домодедовском парке «Елочки» 14 августа состоится мастер-класс по самбо, сообщается в группе СШОР «Олимп» в соцсети «ВКонтакте».

Мероприятие начнется в 12:00.

Мастер-класс пройдет с участием воспитанников «СШОР «Олимп» и Федерации спортивного и боевого самбо городского округа Домодедово.

Самбо - вид спортивного и прикладного единоборства, разработанный в 1920-1930 годах в СССР на основе борьбы дзюдо и джиу-джитсу.