РИАМО - 4 авг. В Подмосковье появился проект «Мастерская наследия в Зарайске», его цель – создать неравнодушное молодежное сообщество для реализации социально-значимых проектов в сфере сохранения культурного наследия. Об этом сообщает пресс-служба комитета по туризму Московской области.

Проект реализуется с использованием гранта, предоставленного ООГО «Российский фонд культуры» в рамках программы «Волонтеры культуры» федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура».

На первой встрече специалисты по развитию городов встретились с учениками зарайских школ. Подростки смогли познакомиться с профессионалами сферы культуры, наследия и творческих профессий.

Мероприятие проходило в открывшейся недавно первой в России «Коврижечной» - в самом сердце исторического центра города.

В дальнейшем планируется проведение цикла лекций и встреч участников проекта с профессионалами в сфере наследия, урбанистики, архитектуры, фотографии, живописи.

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